1° de Mayo de 2020

Documento emitido por la Red de Militantes Políticos, Gremiales y Sociales para una Avellaneda justa e integrada

En este primero de mayo tan particular, queremos saludar y acercar nuestro

reconocimiento y nuestro cariño a los trabajadores y trabajadoras de la salud y la recolección de residuos por dar la pelea más difícil en esta crisis. También a los trabajadores y trabajadoras de la educación, que se reinventan en este tiempo para garantizar el derecho a la educación y a quienes trabajan en la prevención de violencia de género en un contexto tan complejo como éste.

Abrazamos asimismo a quienes buscan formas de organización para generar trabajo en aquellos sectores de la sociedad que quedan fuera del esquema económico establecido: Cooperativas, Organizaciones Sociales, Clubes, Pymes y los distintos actores de la economía social que ya conocemos. Por último, saludamos a quienes asumen tareas gremiales y en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En tiempos de neoliberalismo y de hegemonía del mercado, la tarea gremial es tan gloriosa como imprescindible.

Esta situación sanitaria y social reclama un nivel superior de sensibilidad, solidaridad y

compromiso con el otro. Especialmente de los empleadores, ya sean estos privados o estatales. Cuidar el trabajo de la gente es el mínimo esfuerzo que pueden hacer los sectores patronales en un marco de emergencia social y sanitaria como éste. Vemos con muchísima preocupación que haya voluntad y decisión de dejar gente sin trabajo acusando imposibilidades económicas. Eso es no entender las prioridades y no estar a la altura de lo que reclama hoy esta realidad que nos atraviesa. Mucho más grave cuando estos despidos vienen de parte de administradores del estado, cuyo rol real es garantizar derechos, y no vulnerarlos.

Por suerte, desde las máximas autoridades, se han tomado medidas a tiempo: Celebramos el Decreto 329/2020 del 31 de Marzo, que dictó el Presidente de la Nación, PROHIBIENDO LOS DESPIDOS Y SUSPENSIONES durante la crisis sanitaria. A partir de esta medida, tomada en función de garantizar el trabajo y la paz social, la justicia a lo largo de todo el país resolvió declarar la nulidad de los despidos que se habían efectuado, y ordenar la reincorporación inmediata de quienes fueron despedidos. Como ejemplo, entre otros, se pueden citar el fallo de la cámara nacional del trabajo, del 24 de abril de 2020, “Pragana Matías C/ Goliardos S.R.L. S/ MEDIDA CAUTELAR”, y entre otras provincias, la de Misiones, en el fallo “Espinoza José Alfredo C/ TM S.A. S/ Autosatisfactivas” del 28 de Abril de 2020.

Por último, deseamos a toda la familia del mundo trabajador que pasen un Primero de

Mayo en paz, reflexionando sobre estos temas con conciencia, memoria, y buena fe. Seguir construyendo comunidad y solidaridad para salir adelante y ayudarnos mutuamente a superar esta etapa difícil, pero que a la vez se presenta como una oportunidad de reformular las relaciones sociales y laborales en favor de una vida mejor. ¡Feliz día!

RED DE MILITANTES POLITICOS, GREMIALES Y SOCIALES PARA UNA

AVELLANEDA JUSTA E INTEGRADA