Los servicios públicos, la dignidad y los derechos humanos

El Defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García afirma que “en la actualidad se puede afirmar que para gozar de una vida en sociedad y digna es necesario contar con algunos servicios esenciales y que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad”. En ese sentido reclama que los servicios públicos sean considerados derechos humanos.

“Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. No hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o un «decoroso sustento», sino de que tengan «prosperidad sin exceptuar bien alguno”.

Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 204 y 1921

La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. El nuevo sistema repugna los actos jurídicos cuyo objeto sea lesivo de la dignidad humana, y prohíbe los contratos cuyo objeto sea contrario a la dignidad de la persona humana.

Además, en el acceso al agua potable, a la electricidad y al gas está directamente comprometida la salud. El derecho a la salud tiene rango constitucional: tal resulta del art. 42 de la Carta Fundamental, y de los arts. 3, 22 y concs. de la “Declaración Universal de Derechos Humanos”, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Res. 217 A (III), del 10/12/48; de los arts. 4, 5, 11 y concs. de la “Declaración Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por la ley Nº 23.054; del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, Nueva York, 19.12.66); del art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (New York, 13.07.67); del art. 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño (Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20.11.89); del art. 12 de la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer (Aprobada por resol. 34-180 de las Naciones Unidas, 18.12.79), etc., que tienen la superior jerarquía que les asigna hoy el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

La mercantilización de los servicios públicos y tarifas por lo expuesto es inconstitucional.

No se trata de que sean gratuitas sino de que sean accesibles para todos. Con una visión puramente economicista, en 2016 la gestión de gobierno del momento, prefirió dejar de subsidiar a las empresas prestatarias de servicios públicos, y en cambio aumentar verticalmente sus tarifas, anulando de ese modo la asequibilidad de los servicios para la gran mayoría de la población.

Lo hizo, además, tomando un atajo ilegal: sin audiencias públicas (tan incómodas en aquello que se pregunta como en lo que sale a luz), cuando ―la celebración de una audiencia pública es el mejor modo de asegurar la participación ciudadana, propiciando además que estas “Audiencias Públicas” tengan un resultado vinculante y no meramente declaratorio

La delegación a la iniciativa privada de proveer los servicios de agua y gas, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible-

No deberíamos perder de vista la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello

Por lo expuesto partimos que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda