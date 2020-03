#NosotrasMovemosElMundo

Juliana Cassataro: “Necesitamos cambiar el rol de la mujer trabajadora para que más mujeres accedan a puestos de liderazgo”

Juliana Cassataro es doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. En el Día de la Mujer reflexiona sobre el rol de la mujer trabajadora y qué puestos ocupan en las áreas científicas.

Mirá el video:

Juliana Cassataro es investigadora principal de CONICET y trabaja en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas en @unsamoficial. En este video reflexiona sobre el rol de la mujer trabajadora y qué puestos ocupan en las áreas científicas. #NosotrasMovemosElMundo pic.twitter.com/n6YKpgp4Eo — Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (@ciencia_ar) March 7, 2020

Sobre las vacunas y su importancia en la población

La científica trabaja desde hace años en el desarrollo de vacunas orales y en el aumento de sus potencialidades: “Dentro de las diferentes vías de administración de vacunas existentes la administración oral es la preferida porque no genera la aversión que sí produce la aplicación por jeringa. En el caso de epidemias o pandemias la vacuna oral puede ser aplicada por personal no adiestrado, algo que baja mucho el costo de la aplicación. Las vacunas actúan por “efecto rebaño”, por eso es muy importante que el 100 % de la población se las aplique. Un virus puede diseminarse en pocas horas si la totalidad de la población no está inmunizada, dado que diversas especies de virus se transmiten de persona a persona. La vacunación no es una decisión familiar, sino una decisión como población, como sociedad. Es una decisión soberana, de Estado”, enfatiza.

Recibió el Premio Estímulo Jóvenes Profesionales en el año ,2014 por Medicina Experimental, otorgado por la Fundación Bunge y Born. En 2017 fue distinguida con el Premio Houssay 2017 en el área de Ciencias de la Salud por sus avances en el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas.