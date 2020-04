Por José Cornejo*

AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina de las aglomeraciones frente a los bancos en medio de la cuarentena?

Carlos Ortega: Con respecto a lo que pasó hoy, lo peor es que ante la necesidad de la gente y la desesperación de los vulnerables, no se organizaron bien las cosas. El Banco Central (BCRA) y la ANSES fueron un desastre. Las consecuencias de estas colas en esta pandemia son impredecibles. Lo podrían haber hecho en tiempo y forma con las tarjetas de débito, o poner un amplio cronograma de pagos para disminuir la gente en la calle. Hay que solucionar esto de modo urgente. La medida del presidente Alberto Fernández de tener los bancos abiertos (este fin de semana) puede ayudar a resolver el problema. Esto no es joda, la gente no puede estar masivamente en la calle.

APU: En la ANSES hubo continuidad de funcionarios del gobierno anterior (1). ¿Cree que esto puede estar afectando negativamente a la ANSES?

CO: ¡Obviamente! Por un lado, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el corazón de ANSES y de la seguridad social en Argentina, mantuvo gente que viene de la gestión macrista. Gente del mal, antipueblo, quedaron en cargos fundamentales en directorios de empresas privadas, las empresas donde ANSES tiene acciones. Pero en la misma ANSES, una gran camada de directores de segunda línea continúan. Funcionarios orgánicos del Pro, enemigos del pueblo argentino que tiran para atrás.

APU: ¿El director ejecutivo Alejandro Vanoli, está enterado de todo esto?

CO: Él tuvo mucha tensión con nosotros porque los trabajadores del organismo hicimos asambleas denunciando esto. Algunas fueron en el piso de abajo de su oficina. Siguen en cargos directivos quienes vaciaron el organismo. 200 delegados le reclamaron a Vanoli por esta situación, también en las delegaciones del interior del país. No podemos tener gente gestionando que vinieron a vaciar la Argentina. Vanoli sabía que había gente del Pro en ANSES.

APU: También hubo acusaciones contra el secretario general de los Bancarios, Sergio Palazzo, porque las medidas de cuarentena entorpecieron el funcionamiento de los bancos.

CO: Acusar a Palazzo es cortar el hilo por lo más fino. Él tiene todo el derecho de defender a sus trabajadores. Las decisiones políticas no pasan por Palazzo, pasan por el presidente del BCRA (Miguel Ángel Pesce). Él tiene que determinar las funciones que son esenciales o no. La banca privada tampoco movió una ficha para que esto funcionara mejor. Responsabilizo al sistema financiero en su conjunto.

(1) Algunos ejemplos son Edgardo Podjarny, actual subdirector ejecutivo del FGS, que fue superintendente de Seguros de la Nación durante el macrismo. Cynthia Lirusso, actual directora de servicios y suministros de ANSES (fue directora nacional de Inclusión en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta diciembre 2019). Berenice Vampa, fue directora de RR.HH. de Anses hasta mediados de 2016, luego se fue al Banco Nación hasta 2019 y volvió como directora. En 2016 fue quien sumarió a los trabajadores luego despedidos.

* Director Agencia Paco Urondo.