MESA DE LA MILITANCIA PERONISTA DE AVELLANEDA

A 101 años del nacimiento de Evita

Hace 101 años, un 7 de mayo de 1919, nacía Eva Duarte, Evita para todos, la abanderada de los humildes

En sus apenas 33 años de vida mucho se dijo de ella, pero mucho más dijo “Ella” y mucho más hizo “Ella”. Hizo por sus cabecitas negras, por sus descamisados, por ese aluvión zoológico que la amó y la siguió en vida y en muerte, y por todos aquellos que necesitaron estar mejor y poder dignificar su vida.

Y por eso, muchos la odiaron.

Hoy en medio de una pandemia mundial, generada por el virus Covid19, donde un gobierno nacional y popular, ha decidido privilegiar la vida y la salud por sobre las cuestiones económicas, más que nunca debemos tenerla presente y no olvidar su lucha por lo que menos tenían.

Hoy donde muchos intentan especular y sacar un rédito económico y especulativo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se ha dispuesto para salvaguardar vidas y ha logrado que seamos uno de los países con menos muertos e infectados del virus, debemos acompañar las políticas dispuestas a nivel nacional, provincial y municipal.

Evita ha dicho alguna vez: “El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.“

Y también dijo: “Queremos una Argentina pacífica, poderosa y soberana y una masa de trabajadores unida y feliz como ninguna en el mundo. Queremos el bienestar de los trabajadores, la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la Tierra.”

“A más tiempo, menos sangre.“ dijo el General Perón, algo que bien sirve para este momento. Y también dijo: “Es evidente que en todos los movimientos revolucionarios existen tres clases de enfoques: el de los apresurados, que creen que todo anda despacio, que no se hace nada porque no se rompen cosas ni se mata gente. El otro sector está formado por los retardados, esos que quieren que no se haga nada… Entre esos dos extremos perniciosos existe uno que es el equilibrio y que conforma la acción de una política, que es el arte de hacer lo posible…”

Por eso, hoy más que nunca, repudiamos todo tipo de especulación y ataque a nuestro gobierno, y queremos expresar que esta Mesa de la Militancia Peronista de Avellaneda, apoya en forma incondicional a la gestión del gobierno nacional encabezada por nuestro presidente, el Cro. Alberto Fernández, al gobierno provincial, encabezado por el Cro. Axel Kicillof, y a nuestro gobierno municipal, a cargo del Cro. Jorge Ferraresi.

Hoy más que nunca…. SIEMPRE PERONISTAS!!