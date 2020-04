Este 14 de abril, la Agencia Nacional de Noticias y Publicitaria Télam, cumple 75 años. En estos tiempos, tal vez los más difíciles que vive la Humanidad desde la segunda guerra mundial, se agiganta la figura de su creador, el General Juan Domingo Perón, cuando se comprende más cabalmente la importancia de su obra en momentos en que las noticias falsas arrecian hasta en contra de la propia integridad humana. Los trabajadores de Télam S.E., representados en su totalidad por el Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), siempre tuvimos en claro la importancia de nuestra agencia: no solo porque representa el sustento de nuestra familia y es el lugar donde plasmamos todos los días nuestro mejor esfuerzo, sino porque sabemos de lo imprescindible de su existencia, tanto en el plano periodístico como en el del contralor de la pauta oficial o la administración del erario público. Tanto en los recortes de la década menemista y el cierre de Télam SAIyP en 2000 durante el gobierno de la Alianza, como en el intento de desguace y vaciamiento de personal de la última experiencia neoliberal macrista, los trabajadores de Télam, encolumnados tras la figura de nuestro secretario general, Lucho Giménez, dimos batalla y defendimos lo que sabíamos no era solo nuestra fuente de trabajo, sino el patrimonio de todos los argentinos. Hoy, la agencia necesita avanzar en el proceso de recuperación. Aún quedan muchas heridas por sanar, en particular la reincorporación definitiva de TODOS los despedidos, máxime cuando todavía hay un pequeño grupo de trabajadores que sigue afuera de la empresa y sin cobrar su salario. Por otro lado, urge la necesidad de recuperar la negociación colectiva, recordando que la última paritaria que se firmó en Télam fue en julio de 2017. Desde entonces, la gestión macrista violó la respectiva legislación vigente, por lo cual recurrimos a la Justicia. No obstante, las autoridades tampoco cumplieron el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A partir de diciembre pasado arribaron a Télam las nuevas funcionarias, pero al momento no dieron respuestas sobre las distintas presentaciones realizadas por este tema. Desde SITRAPREN bregamos para que la reconstrucción de Télam se haga bajo el imperio de las leyes laborales, sin violaciones al Convenio Colectivo y los Estatutos Profesionales, cumpliendo el artículo 37 del CCT, y sin gastos superfluos o licitaciones irregulares -como ocurrió en el pasado-, cuidando siempre el patrimonio de todos los argentinos y la grandeza de nuestra agencia. Esperamos también que no prosigan las actitudes que la gestión macrista puso en práctica y cuyas secuelas aún no fueron revertidas. Nos referimos a las consecuencias de la persecución sindical y política, la discriminación y el armado de causas judiciales con argumentos falaces para silenciar a los genuinos representantes de los trabajadores. En este sentido, somos conscientes que hoy Télam cumple 75 años, primero porque fue creada por iniciativa del entonces coronel Juan Domingo Perón en 1945, y segundo porque tras su cierre y disolución durante el gobierno de la Alianza fue recuperada por la lucha de sus trabajadores en 2002. Por ello hoy Télam sigue en pie y puede celebrar sus 75 años, porque nunca abandonamos la lucha, que tuvo momentos muy duros y dejó a muchos compañeros en el camino, pero fiel a nuestras convicciones, no nos doblegamos y seguimos luchando.e COMISIÓN DIRECTIVA