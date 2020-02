Ansabo: presentaron la primera bobina producida por los obreros y anunciaron próximos pasos

Esta mañana los trabajadores de Ansabo y su Comisión de Mujeres llevaron adelante una conferencia de prensa en la planta de La Florida en la que explicaron los pasos que seguirán para terminar de poner a producir la fábrica, así como fundamentaron el Proyecto de Ley de Expropiación que ya está presentado en la Cámara de Diputados provincial y que cuanto con un amplio marco de apoyo. También anunciaron una marcha a EDESUR para reclamar la restitución del servicio.

Acompañaron a los obreros el Diputado Nacional por el FIT Unidad Nicolás del Caño, la Diputada Provincial por el FIT U Mercedes Trimarchi, Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Quilmes, integrantes de la Comisión Directiva del SUTEBA Quilmes, de ATE Sur y del FOETRA, delegaciones de obreros de Kimberly Clark y de la Cooperativa Madygraf de Zona Norte, el ex Diputado Nacional por el PO en el FIT U Néstor Pitrola, Ismael Jalil, referente de CORREPI, Eugenia Vazquez, hermana de Andrea Viera asesinada por la policía bonaerense, Maine García y Carla Lacorte del CeProDH.

También estuvieron el Diputado provincial electo por el FIT U Claudio Dellecarbonara, el dirigente del PO (Tendencia) Jorge Altamira, Héctor Heberling por el Nuevo Mas, el MST, el Frente de Organizaciones en Lucha, FORA y delegaciones de trabajadores de Suteba Matanza, Hospital Posadas, petroleros, ferroviarios, Coca Cola, todos integrantes del Movimiento de Agrupaciones Clasistas.

El obrero de Ansabo Jonathan Bonomi sostuvo “La semana pasada hicimos una prueba productiva y constatamos que la planta puede producir las bobinas de papel con las que se hacen cajas, que es lo que hacemos, en un rato lo vamos a ver. La AFIP pidió la quiebra y se la otorgaron. Acá hubo una quiebra fraudulenta por parte de la patronal, los hermanos Angeletti, y no lo digo solamente por los años de aportes de los trabajadores que no se pagaron sino también por las deudas a las empresas de servicios, a los proveedores y al Estado. Por eso decimos que no estamos locos reclamando la expropiación, si el máximo acreedor es el Estado, es el Estado el que la tiene que expropiar y ponerla bajo el control de la Cooperativa PORYSO (Papeleros Organizados y Solidarios) que conformamos”. Y continuó “La puesta en marcha de la fábrica es también fundamental para este barrio, uno de los más carenciados de Quilmes. No queremos ponerla a producir solo para nosotros sino también para los vecinos. La fábrica también es de ellos”.

En relación al corte de energía por parte de EDESUR agregó: “Ayer teníamos un festival con los ferroviarios despedidos, hoy la conferencia de prensa, Por eso decimos que el corte de luz no fue casual, sino que fue un boicot, pero no nos van a vencer. El Juez indicó que tiene que haber continuidad de los servicios. Por eso vamos a marchar la semana que viene a EDESUR para que nos reconecten el servicio”.

También se refirió al encuentro mantenido con autoridades municipales en el que la Intendencia se comprometió a colaborar en la provisión de materia prima, que se retiren las montañas de basura que dejó la patronal en la fábrica, que se declare de interés público la expropiación y que se apoye su tratamiento en la Legislatura, ” estamos a la espera de que estas medidas tan necesarias se cumplan” aseveró Bonomi.

A continuación, la atención se dirigió a los fondos de la fábrica donde un obrero traía con un clarck la primera bobina producida lo que generó un emocionado aplauso de los presentes.

El petitorio de apoyo a la ley de expropiación cuenta con el apoyo de importantes personalidades y organizaciones como Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Patricia Walsh, Diputada Nacional MC,Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, detenido desaparecido en La Noche de Los Lápices, Maria del Carmen Verdú, CORREPI,Carlos Zaidman y Graciela Lorenzo, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Norma Ríos, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), -Pablo Pimentel, APDH La Matanza,-María Laura Bretal, ex detenida desaparecida y referente de los derechos humanos, Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes,-Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, entre otros.

Trabajadores y comisión de mujeres de Ansabo