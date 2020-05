Cartas a la directora

Carta de uno de los docentes cesados en Avellaneda

Con referencia a la nota publicada el día 2 de Mayo en La Calle “Compleja situación en los jardines de infantes de Avellaneda”

Soy el Orientador Escolar del Centro Educativo Municipal nro. 126 (CEM), ubicado en Villa Corina al cual asisten chicos de nivel primario con serías dificultades pedagógicas o de salud, cesado por el decreto 1015/2020 del intendente.

Respondo a la mentira que les respondió el Municipio, no somos los docentes cesados ni ayudantes ni nada. La mayoría son interinos y suplentes con sala, no ayudantes!. Mi cargo por ejemplo, es interino y lo gané en acto público el 21 de febrero, es por todo el ciclo lectivo 2020 y estuvimos cumplimentado varias funciones desde el Equipo de Orientación Escolar, hasta que me cesaron y me lo comunicaron el 28 de abril por teléfono (trabajé todo el mes sin paga al parecer) en tareas como: seguimiento de casos de alumnos con dificultades pedagógicas, seguimiento de casos de salud en alumnos con tratamientos en curso por diversos motivos articulando con las Unidades Sanitarias 1 11 y 17, también estuvimos repartiendo los bolsones de comida que enviaba el SAE, articulando acciones conjuntas para la prosecución de las tareas dadas con los Equipos de las escuelas primarias de la provincia que comparte el alumnado con el CEM, elaboración de estrategias de enseñanza digitales para el plantel docente, difusión y cooperación comunitaria con de campaña de prevención de COVID-19, de vacunación y de prevención de otros aspectos a tener en cuenta por la cuarentena como violencia domestica o de genero, prevención de dengue, y hasta se gastó plata de nuestros propios bolsillos para llamar a familias que presentaban ausentismo a la entrega de bolsones o en la continuidad pedagogica del CEM o de las Escuelas provinciales donde están inscriptos, y articulaciones con los servicios locales cuando el caso lo ameritaba.

Es decir, ¿dónde está la justificación de nuestros despidos y la justificación del municipio para no pagarnos en mes de abril ya trabajado? Citan una resolución del Ministerio de Educación, la 106/2020, y omiten la 108/2020 de Seguimos Educando, no cesaron la clases, solo se suspendieron la clases presenciales, cita también el decreto 297/2020, y omiten el DNU 329/2020 donde el presidente impide despidos o suspensiones del personal laboral por los motivos que sea…

Un decreto además no es retroactivo nunca, tiene vigencia cuando se publica en el Boletín Oficial. Los cargos asignados en acto público son asignados también por decreto, avalados por el Senado Provincial, y además firma el decreto el día 23, cuando el Gobernador gira fondos extraordinarios para pago de sueldos en los Municipios (?).

A mí entender se quedaron con los sueldos, ya que el Senado Provincial gira el presupuesto de sueldos municipales y aprueba el giro de fondos, por tanto el Tribunal de Cuentas de la Provincia debería investigar si aquí no hay defraudación a la Provincia y en Municipio. Y como si fuera poco, el colmo del colmo, el recibo de sueldo de marzo dice que todos ingresamos el 31/12/1969?, así es, como lo leen aquí, y el básico es de unos $11.182, y el sueldo total por 20 horas de trabajo docente, en mi cargo son $25.900, eso es lo que no tiene para pagar el Municipio, una miseria de sueldo que además paga la Provincia subvencionándolo?… Por favor, es una vergüenza.

Pedimos de inmediato que intervenga el Presidente y el ministro de Educación en este atropello a la razón!

Firma OE del CEM 126, cesado injustamente, Prof. Dplm. Damián C. Loffredo (legajo 48439)