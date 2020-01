Declaraciones del Consejero Escolar de Avellaneda Prof. Jorge Soriano

“Debemos frenar el vaciamiento de los Consejos Escolares”

“MI COMPROMISO es, junto con mis compañeros del bloque de Consejeros Escolares de Avellaneda de Juntos por el Cambio y con el resto de los Consejeros de los 135 municipios de la Provincia de Buenos, frenar este “desgüace….”.

“…Esta práctica afecta a todos los Consejos Escolares, sean de municipios oficialistas u opositores…, esta situación no es responsabilidad directa de los intendentes -que muy bien la aprovechan-… es responsabilidad de la Legislatura Provincial que a través de los diputados y senadores provinciales deben frenar este vaciamiento…”

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS y DECLARACIONES DEL CONSEJERO ESCOLAR DEL VECINALISMO PROF. JORGE SORIANO, INTEGRANTE DEL BLOQUE DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN AVELLANEDA, VERTIDOS EN UNA REUNION DE ANALISIS CON SUS COMPAÑEROS VECINALISTAS DE AVELLANEDA NUEVA CIUDAD, A UN MES DE HABER ASUMIDO .

“…Desde hace varios años, y sobre todo desde el 2014 a la fecha, las funciones que le son propias a los Consejos Escolares elegidos por el pueblo en cada uno de los 135 municipios de la provincia se transfirieron a los intendentes municipales…”

“…Los Consejos Escolares representan la autoridad educativa de la provincia en cada municipio…son entes colegiados provinciales, no municipales, elegidos por los vecinos de cada municipio… son la educación en cada municipio de la Provincia de Bs.As…”

“…La Constitucion de la Provincia de Bs. As., así como la ley Provincial de Educación, le asigna a los Consejos Escolares tres funciones básicas: El Mantenimiento Edilicio de las Escuelas Provinciales que funcionan en cada Municipio; la Contratación del Servicio Alimentario para los alumnos de las escuelas y la Cobertura del Personal no Docente que cubre funciones en las mismas, como auxiliares, cocineros, maestranza, etc, además de otras funciones de control y administrativas …”

“…ya en al año 2014 y a partir de la creación del FEP, -Fondo Educativo Provincial y más tarde del SAE, -Servicio Alimentario Educativo-, la provincia transfiere los fondos y las decisiones de aplicación directamente a las Intendencias, no teniendo los Consejos Escolares injerencia alguna en definir en qué escuela se van a aplicar esos fondos y cuáles obras son necesarias, cuando es función propia de los mismos… por eso su campo de acción son las escuelas, así como el del municipio son los desagües, las luminarias, las cloacas y todas las amplias necesidades que hacen a la vida de los vecinos de los distintos barrios, aunque no quita que el municipio colabore con el Consejo Escolar en el logro de sus objetivos…”

“…El pueblo de cada municipio que votó por los Consejeros Escolares, sean del partido que sean, votó para que cumplan con la finalidad por lo que fueron creados…”

“…Con esta pràctica se está desvirtuando el voto de los ciudadanos…Por eso asumimos esta responsabilidad por respeto al Pueblo, a la Constitución, a la ley, a los docentes y no docentes, a los alumnos y padres y a los propios Consejeros Escolares de toda la provincia de Bs. As…”.

PRENSA: GRUPO POLITICO VECINAL DE AVELLANEDA NUEVA CIUDAD: Correo: nuevaciudadavellaneda@outlook.com – Instagram: @nuevaciudadavellaneda – Facebook: Nueva Ciudad Avellaneda