Defensoría del Pueblo de Avellaneda

Comercios adheridos a la Tarjeta Alimentara

La Defensoría del Pueblo informa a todos los vecinos y vecinas de Avellaneda los Comercios Adheridos a la Tarjeta Alimentaria. Tienen un descuento del 10% de Lunes a Viernes.

DOCK SUD

Carnicería El Corral Huergo 1173

Huergo 1173 Supermercado La Simbólica N. Alem 1477

CENTRO

Frutas y Verduras UTT Lamadrid 758

SARANDÍ

Almacén Luís Supisiche 1000

Supisiche 1000 Autoservicio Nueva Etapa Pasteur 521

Pasteur 521 Almacén Paloma Madariaga 1584

GERLI

Almacén Lo de Sandra O`Higgins 1596

O`Higgins 1596 Carnicería Rolando Lacarra 1345

Lacarra 1345 Carnicería La Carnicería Lacarra 1644

Lacarra 1644 Granja Locos por el Pollo Lacarra 1880

Lacarra 1880 Almacén y fiambrería II Prosciutto Lacarra 1418

PIÑEIRO

Carnicería La Chacra Galicia 575

Carnicería Ramón Galicia 601

Granja Sofía Galicia 167

Fiambrería La Razón Social Galicia 287

Autoservicio Mana II Rivadavia 211

Verdulería Florencia Lebensohn 759

Verdulería Horacio Galicia 169

WILDE

Autoservicio Chocolate Ascasubi 1310

Ascasubi 1310 Fiambrería y almacén Don Camilo Paseo Las Flores 486

Paseo Las Flores 486 Verdulería El Playón Las Flores 1600 Loc. 115

Las Flores 1600 Loc. 115 Verdulería Frutillitas Las Flores 1600 Loc. 212

Las Flores 1600 Loc. 212 Carnicería Su Carnicería Las Flores 1600 Loc. 215

Las Flores 1600 Loc. 215 Autoservicio Su Quinta y Mas Las Flores Loc. 214

Las Flores Loc. 214 Autoservicio Yuya Las Flores Loc. 210

Las Flores Loc. 210 Autoservicio Koki Condarco 1047

Autoservicio Koki Mitre Av. Mitre 5540

También nos informaron algunos vecinos que no recibieron la tarjeta, puede ser que no se hallan anotado en la página de ANSES o que el mismo no se encuentre aún con el listado actualizado finalizado. Tengamos en cuenta que este es un proceso largo y minucioso que debe realizar el ANSES en su base de datos, la cual no se encontraba actualizada como correspondía habiendo en la misma muchas omisiones o personas que no debían encontrarse en la misma recibiendo beneficios. Por esta razón se esta realizando una actualización como corresponde y es por tal motivo que puede ser que algunos vecinos no se encuentren en la base de datos y deban empadronarse.

En breve estaremos informando quienes son los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria y que deben hacer para poder recibirla si no lo hicieron.

En caso de encontrarse en el padrón y no haberla recibido deben realizar el reclamo correspondiente, y ante cualquier inconveniente pueden presentarse en nuestra oficina para ser atendidos por nuestro equipo de Abogadas o quien lo desee por el Defensor del Pueblo Daniel García quien se encuentra todos los días.

Mail defensoravellaneda@gmail.com

Twitter @defensoravella1

FB defensoria del pueblo avellaneda

Instagram defensor_avellaneda1