Dengue. La municipalidad de Avellaneda realiza tareas de fumigación

Se realizó en Isla Maciel y continuará esta semana en Villa Vagón, Avellaneda Centro, y Piñeiro.

El último jueves, en el marco de las iniciativas para prevenir el dengue, 40 agentes de salud del Municipio llevaron a cabo una jornada de sensibilización y prevención en Isla Maciel.

Durante el operativo recorrieron casa por casa, informaron sobre la enfermedad y realizaron acciones preventivas para evitar su propagación.

Esta semana se repetirán las jornadas: hoy en Villa Vagón y Avellaneda Centro; y el jueves en Piñeiro.

La Municipalidad de Avellaneda continúa con la campaña de prevención contra el dengue, una enfermedad viral que se trasmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegyptim.

Es muy importante que tengas en cuenta:

✔️ Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua puede ser criadero: botellas, latas, macetas vacías, cubiertas, tanques de agua sin tapa, bebederos de animales, bandejas debajo de las macetas, floreros o incluso una tapita de gaseosa.

✔️ NO se cría en lagos, ni ríos, ni piletas donde el agua se mueve o tiene mucho sol.

✔️ Poné boca abajo cualquier recipiente que no uses o eliminalo.

✔️ Evitá que se acumule agua en las cubiertas.

✔️ Tapá los tanques de agua

👉 Los síntomas son fiebre, dolores de cabeza y de ojos, dolores musculares y de articulaciones, vómitos o dolor abdominal; y sarpullido.

🤚 Si tenés estos síntomas consultá inmediatamente a un médico. No te automediques.

+ info: 4201-4109/ Secretaría de salud: 2078-2000.