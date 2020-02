El Defensor del Pueblo de Avellaneda,se manifiesta sobre la necesidad de nacionalizar las empresas de suministro de energía eléctrica

«EDENOR Y EDESUR FUERON BENEFICIADAS CON LA CONDONACIÓN DE MULTAS POR UN MONTO CERCANO A LOS 35 MIL MILLONES DE PESOS»

Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda expresa en un comunicado:

Hoy las empresas alegan que están en crisis, que por la cancelación del aumento tarifario no tienen plata para inversiones, mantenimiento e insumos. Esto marca la intención de estos grupos oligopólicos. Están con 3000% de aumento de tarifas. Edesur como ejemplo tuvo 12.600 millones de pesos de ganancia en el año 2019 al igual que Edenor.

Que estas empresas, luego del cambio de gobierno, vengan y digan que no tienen para inversiones, mejoramiento del servicio es una falta de respeto para la sociedad. Cuando a Edenor y Edesur el gobierno saliente les hizo una condonación por multas de 35 mil millones de pesos.

Así fue entonces que cuando gozaron de su mejor momento fue cuando más maltrataron al cliente.

Las tarifas cobradas a los usuarios no volvieron nunca en inversiones. No hay inversiones de redes, de alta tensión. Estas empresas durante cuatro años, no sólo no invirtieron, sino que destruyeron lo que se había invertido anteriormente.

La nacionalización de las empresas de servicio eléctrico sería una necesidad. El servicio público de electricidad hoy es un derecho humano. En todos los órdenes de la vida de la comunidad. Desde una operación en un sanatorio hasta lo mínimo que es alumbrar la calle para que no se robe, o todo lo que atañe a nuestra vida cotidiana.

Hay que superar la deuda, el hambre, y las cuestiones más prioritarias de los sectores de nuestro pueblo más vulnerado, después va a venir el tema energético. El tema de energía eléctrica se soluciona con inversión genuina.

La nacionalización es necesaria por interés de la sociedad. No puede haber un país que descuide el servicio eléctrico, como ha sido descuidado durante cuatro años. Son nuestros recursos y es recuperar Nuestra Soberanía.

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda