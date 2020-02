El Juez Carzoglio invita a un nuevo “Gracias por estar”

“Con el comienzo de este 2020 se ha iniciado la recta final del Jury que se me instruye en la ciudad de La Plata en mi carácter de Juez de Garantías de mi querida Avellaneda. Por eso, y porque como siempre digo Uds. han pasado a formar parte del equipo que trabaja por mi regreso a la Justicia, los invito para que el próximo Jueves 20 de Febrero, a partir de las 18:30 horas, y en la Sociedad Roma, de Gral. Paz 47, de nuestra ciudad, nos volvamos a encontrar para seguir recorriendo juntos el camino que resta dentro del lento trámite que desde hace casi 15 meses no me permite desarrollar mi tarea manteniéndoseme alejado del Juzgado de Garantías Nro. 9 del Polo Judicial local y, con ello, de mi gente que son Uds.

Así, los espero el próximo Jueves para, junto a mis abogados Raidan, Novoa, Bonati y Duhalde, interiorizarlos de las ultimas novedades del Jury que se me tramita y, además, por qué no, abarcar, a través del dialogo, temas actuales que afectan al Poder Judicial, columna vertebral de la República, con lo que ello significa, agradeciendo de tal manera el acompañamiento de Uds. en lo que atravieso desde Octubre de 2018 . Nos vemos… Los abrazo desde el corazón…

Gracias por estar…Luis Carzoglio, Juez de Garantias Nro. 9, Polo Judicial Avellaneda”.