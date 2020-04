El PBI per cápita cayó casi un 8% en los últimos cuatro años Tres de los cuatro años de la gestión anterior quedaron marcados por la contracción del PIB. Entre los distintos factores explicativos, uno de los principales son las fuertes devaluaciones acontecidas, que operaron como mecanismo central del recorte del salario real de los trabajadores. Desde la crisis del 2001 no ocurría que dos años seguidos presenten retracción del producto, siendo que aquellos años el PBI se había contraído desde 1998 a 2001. Si además sumamos el período completo de la última administración gubernamental, el PIB se contrajo en tres de los cuatro años de gestión, siendo 2017 el único año donde el país creció (+2,7%)

Como indica el gráfico el PBI cayó un 7,9%, en Cuenta Corriente la reducción fue en 77.000 millones de dólares, hubo un crecimiento del 6,5% de la pobreza y de 1,3% del desempleo. La gestión macroeconómica precedente tuvo como corolario una economía paralizada, con una inflación descontrolada y un endeudamiento externo público que viene condicionando desde el inicio al nuevo gobierno. Ahora, además, se suma una crisis global sin precedentes y que aún no se sabe cuándo va a terminar, por la pandemia del Coronavirus. Desde el segundo semestre de 2016, la pobreza viene aumentando a paso firme. Más de 3,2 millones de argentinos cayeron en la pobreza.

Los pobres indigentes llegaban al 6,3% y los pobres no indigentes al 25,9%. Para el segundo semestre del 2015, distintas investigaciones y mediciones marcaron que la tasa de pobreza rondó entre 25 y 27%, con entre 4% y 5% de indigentes. La política cambiaría errática de la gestión anterior desde el 2018 llevó a que los ingresos per cápita de las familias se vean afectados de forma negativa. En un escenario de continuas devaluaciones y baja del salario real, el crecimiento de las personas que buscan empleo, por encima de la población total tuvo como consecuencia un incremento de la tasa de

actividad a lo largo del año 2019.