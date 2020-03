Encontraron autos de hace 30 años abandonados en un galpón de Avellaneda. Varios eran 0 km.

Los vehículos llevaban décadas juntando polvo en ese lugar y los descubrieron cuando el dueño del espacio hizo un pedido: “Saquen toda esta mugre de acá que quiero vender mi galpón”. Este hombre no tenía idea de que los autos nunca habían sido usados y creía que todos los elementos que había no tenían uso alguno.

Los autos 0km que encontraron pertenecían a un concesionario antiguo de Sevel Ganza, el cual era uno de los más importantes del sur de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la Av. Mitre al 2400 de Avellaneda. Ahí comercializaban marcas como Fiat, Peugeot y Alfa Romeo. Según explicaron, ese local pertenecía a un hombre y su hijo, pero ambos fallecieron con poco tiempo de diferencia. Como consecuencia, el negocio quedó abandonado.

Estos autos 0km quedaron intactos en el galpón hasta ahora. El dueño del espacio donde están pidió que los saquen de ahí porque decidió vender el lugar. Para esto, contrató a una empresa para que se los lleve. En las fotos que se difundieron, se pueden ver los vehículos, entre los cuales se encuentran unidades de las marcas Fiat Uno, Duna, Tipo y Tempra; Peugeot 405 y Alfa Romeo 33.

Los miembros de la empresa que removió los vehículos contaron: “Tuvimos la suerte de que nos contactaran ofreciéndonos el lote de vehículos 0km que le quedaban, lo cual nos interesó y generó mucha intriga”.

Luego explicaron que el dueño del local no quería quedárselos: “El heredero de semejante tesoro no tenía interés en los autos. Sólo reclamó sus propiedades. Al abrir este galpón y ver todos los autos allí dentro dijo: Saquen toda esta mugre de acá, que quiero vender mi galpón”. La empresa que se los llevó se dedica a vender autos usados y por el momento no decidieron qué van a hacer con los vehículos nuevos.

Publicado por Cienradios.com