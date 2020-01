Ha trascendido…

… que en fuentes provinciales se conoció que habrá cambios en los principales cargos profesionales en los hospitales públicos, en los casos en que quedó muy evidente su mal desempeño, especialmente por el estado en que se encuentran los que dependen de la provincia de Buenos Aires.

… que en los niveles de conducción provincial, se estableció que en el gobierno de Macri se incrementó notoriamente la coparticipación provincial, tanto para la provincia como para CABA, y que esto favoreció a las comunas que respondían políticamente al macrismo, quedando en «descarte» los partidos gobernados por opositores, entre ellos Avellaneda, Berazategui, y otros.

… que otra de las fuentes señaló que la conducción provincial habría iniciado una estrategia para que los gremios que están enfrentados políticamente, «aflojen» la mano y se inicie un trabajo conjunto que tenga como único objetivo cumplir con su deber gremial en defensa de los trabajadores y dejar afuera los internismos.

… que en varios distritos del Conurbano con gran peso político, no se advierte una convocatoria para consolidar la unidad gremial y dar un tiempo de respiro al nuevo gobierno y no querer demostrar ahora, lo que muchos no han hecho en los últimos cuatro años.???