Ha trascendido…

… que la noticia que dimos sobre ¿Grieta cerrada en Avellaneda? referida al encuentro entre el intendente Ferraresi y el ex jefe comunal Cacho Alvarez, no es nueva, ya que -según se conoció- hace unas semanas se fue “cocinando” este acercamiento con miras al futuro político de ambos dirigentes.

… que por algunos voceros, se supo que la semana anterior, en reunión con ciertos “negociadores o componedores”, se fue consolidando el acuerdo y si bien aún no hay muchas reacciones de la militancia, la mayoría la ven positiva, otros la acompañan de lejos y habrá que ver qué posición toman los que aún no despertaron.???

… que ciertos novatos y presuntos “opinólogos políticos”, salieron a evaluar las consecuencias y van por el lado de que el intendente estaría preparando su candidatura a la gobernación y aún no se sabe dónde “caería” Cacho, pero hay de todo y para todos los gustos, al extremo de que algunos se acordaron de Martín Fierro, cuando señaló “los hermanos sean unidos, ésa es la ley primera… ???

… que decía un viejo zorro “en política todo es posible, nada nos debe sorprender, si repasamos la historia”, cosa que algunos novatos no hacen para tener palabra autorizada. Todo vale y no olviden el abrazo de dos enemigos políticos de primera línea: Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín cuando expresaron “para un argentino, no ha nada mejor que otro argentino…”