Hoy comienza la entrega de tarjetas AlimentAR en Avellaneda

Ingresá en desarrollosocial.gob.ar/padron/ y enterate si tenés acceso a este derecho.

Las tarjetas AlimentAR llegarán este lunes 20 de enero a Avellaneda, en el marco del plan Argentina contra el Hambre que impulsa el gobierno de Alberto Fernández. Además, el programa tiene previsto inyectar a la economía local 2.830 millones de pesos mensuales.

Un total de 124.100 tarjetas serán repartidas en Hurlingham (5.000), Morón (5.900), San Fernando (5.000), San Martín (11.400), Avellaneda (9.300), Almirante Brown (24.500) y La Matanza (63.000), algunos de los partidos más afectados por la crisis social y el hambre.

¿Qué es la tarjeta alimentaria?

Se trata de una tarjeta de débito del Banco Nación que no permite extraer dinero del cajero pero sí comprar cualquier tipo de alimento, excepto bebidas alcohólicas. Se puede usar en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

La tarjeta, que será entregada a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas y personas con discapacidades, constituye una herramienta que permite a las familias endeudadas comprar alimentos, sin que el sistema bancario absorba los cuatro o seis mil pesos que recibirán mensualmente.

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participarán desde la Universidad Nacional de La Matanza, en San Justo, hasta el partido de Almirante Brown de la puesta en marcha del operativo.

El cronograma de entrega de tarjetas continuará la última semana de enero en Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes, detallaron fuentes del Ministerio de Desarrollo. Los primeros días de febrero será el turno para Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Tigre. A partir del 10 de febrero el plan desembarcará en San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui y, de esta forma, serán 24 los municipios bonaerenses que ya dispondrán de la tarjeta AlimentAR en un lapso de 4 semanas.

La iniciativa involucra la producción de alimentos de la agricultura familiar y feriantes de la economía popular, en un entretejido que busca favorecer el desarrollo regional y el empleo, según explicaron voceros del Ministerio a Telam.

A continuación las claves para entender el funcionamiento de la tarjeta y cómo obtenerla: Es automática para todas las personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir del cruce de datos que realizará Anses y las propias bases de datos de las AUH.

No se tramita en ningún lado. Ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otro. En una primera etapa la recibirán madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que perciban la AUH. Embarazadas, a partir de los 3 meses que reciben la asignación por embarazo y personas con discapacidad, también alcanzadas por la AUH.

La entrega se hará por etapas en cada una de las provincias del país. Anses notificará a los titulares cuándo podrán retirar su tarjeta por el banco, que determinará cada provincia. Los bancos son los únicos autorizados a emitir la tarjeta y las notificaciones llegarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de Anses.

Los montos a cobrar dependerán de la cantidad de hijos a cargo. Todos los meses el gobierno nacional recargará la tarjeta.

La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo, sólo para la compra de alimentos excluyendo bebidas alcohólicas.

La tarjeta no suplanta ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo. Es una política de complemento integral alimentario.

Cuatro mil pesos recibirán las familias con un hijo/hija de hasta seis años y seis mil pesos será el monto destinado para quienes tengan más de un hijo/hija en la misma franja etaria. La tarjeta se recargará de manera automática el tercer viernes de cada mes y sin ninguna intervención de los titulares. Permitirá comprar alimentos por la totalidad del monto asignado. Ningún comercio puede retener la tarjeta ni cobrar ningún tipo de comisión.