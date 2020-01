Interrogantes de la hora actual

Escribe el Dr. Luis Silvio Carzoglio*

A raiz del alejamiento de mis funciones hace ya casi 14 meses por razones que todos conocen, y con mucho tiempo libre para pensar, reflexionar y meditar quiero que me acompañen en este razonamiento que puede resultar equivocado, pero que necesito desarrollar porque mi corazón lo indica.

Así: 1) Durante el Gobierno del ex Presidente Macri, sin el procedimiento constitucional establecido al efecto, y por propia iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, se endeudó al país en miles de millones de dolares, producto de lo actuado, al menos, por ante el FMI;

2) Los empréstitos contraídos lo fueron sin autorización ni intervención del Congreso de la Nación, tal cual lo establecido expresamente por nuestra Carta Magna;

3) De tal manera, podrían surgir de lo relatado responsabilidades penales y civiles de parte de los que comprometieran el patrimonio nacional y el futuro del Pueblo Argentino a través de las antedichas deudas;

4) Tengo entendido que, a través del actual Director del Banco Nación, Claudio Lozano, y del ex Juez Carlos Rosanski, se presentaron sendas denuncias respecto del antedicho

proceder del ex Presidente Macri y su equipo, las cuales estarían en pleno desarrollo e investigación en la actualidad;

5) De dichas actuaciones bien podría surgir una sanción de tipo penal hacia las conductas investigadas declarándose consecuentemente como ilegitima la deuda contraída;

6) Ahora bien, con fecha 21 del corriente, el actual Poder Ejecutivo ingresó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley sobre “Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa” que autoriza al Presidente Alberto Fernández, con las mas amplias facultades, a negociar un acuerdo respecto de la deuda externa argentina, todo ante el silencio de la bancada oficialista, que no hace alusión a la presunta ilegitimidad de la deuda externa argentina por lo ya expuesto, y al llamativo apoyo de la opositora a la iniciativa, la que se había destacado hasta el momento como contraria a todo aquello proveniente del actual Gobierno. Ante esto me pregunto:

a) Se puede pactar el pago de una deuda externa presuntamente viciada en su legitimidad por lo ya relatado, sujeta hoy a investigación?;

b) El promulgar como Ley el citado Proyecto, no sería convalidar lo actuado por el anterior Gobierno respecto del tema, habiéndose violado normas de jerarquía constitucional?;

c) No configuraría ello también transformar en impune un presunto accionar delictivo de parte de integrantes del anterior Gobierno?;

d) No resulta demasiado apresurado el tratamiento de una cuestión tan delicada que puede afectar a generaciones de argentinos en eso que se denomina su calidad de vida?

Puedo estar equivocado, pero antes de nada, mi corazón de argentino, tantas veces engañado y defraudado, me obliga a trasmitirles a Uds., compañeros de viaje, lo que hoy planteo.

Por ultimo, en caso de estar de acuerdo con mi pensamiento, no convendría plantear ya mismo este mar de dudas que expongo, ante los actuales responsables, por oficialismo u oposición, de conducir nuestras vidas?…

Piénsenlo…los quiero desde el corazón. Abrazo Argentino…

*Ex juez de Garantías Juzgado N° 9 de Avellaneda