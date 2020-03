LA ANSES INFORMA LAS FECHAS DE COBRO DE LOS PRÓXIMOS 3 MESES

En la pantalla principal del sitio web www.anses.gob.ar, sección Accesos rápidos, opción Calendario de Pagos, la ANSES publica el cronograma de cobro correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de este año. En este marco, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) tienen la posibilidad de agendar las fechas para una consulta anticipada. Asimismo, los calendarios están disponibles en las redes sociales del organismo: Facebook (www.facebook.com/ansesgob), Twitter (@ansesgob) y Flickr (www.flickr.com/photos/ansesgob). PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. JUBILADOS Y PENSIONADOS Haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $17.859 *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. Haberes que SUPEREN la suma mensual de $17.859 *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. ASIGNACIÓN FAMILIAR Y UNIVERSAL POR HIJO *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. ASIGNACIONES POR PRENATAL Y MATERNIDAD *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente. ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio – Nacimiento – Adopción) PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Plan 1 Plan 2 y 3 *Todos los grupos de pago tienen tiempo para cobrar sus haberes hasta la fecha límite correspondiente.