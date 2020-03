La Biblioteca facilita la inscripción de los vecinos de Monte Chingolo al Ingreso Familiar de Emergencia

La Biblioteca Popular Monte Chingolo ofrece a la comunidad información, asesoría y gestión gratuita para todo los vecinos y vecinas que necesiten inscribirse para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y tengan dudas o no cuenten con acceso a internet para anotarse en el registro que comienza este viernes y se extiende hasta el próximo martes.

Integrantes de la institución estarán disponibles a través de internet en las redes sociales de la biblioteca desde el 27 hasta el 31 de marzo de 10 a 16 para facilitar que todos los vecinos que lo requieran logren inscribirse al IFE.

twitter.com/bpmontechingolo, instagram.com/bpmchingolo o biblotecapopularmontechingolo@gmail.com. Los vecinos que tengan dudas sobre los requisitos o problemas para cargar su solicitud pueden contactarse a través de facebook.com/bpmontechingolo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció un cronograma para que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puedan comenzar a pre-inscribirse de acuerdo con sus números de DNI a partir del próximo viernes 27 de marzo.

Las personas cuyo DNI termine en los números 0 y 1 tendrán que ingresar el viernes 27 en la página Web de la ANSES www.anses.gob.ar para llenar un aplicativo de pre-inscripción, que les requerirá datos mínimos para iniciar el trámite de solicitud de este subsidio extraordinario.

Los documentos de identidad terminados en 2 y 3 deberán hacerlo el sábado 28; los finalizados en 4 y 5 el domingo 29; los que terminan en 6 y 7 el lunes 30 y, finalmente, los DNI cuyos últimos números sean el 8 y el 9 tendrán que llenar el aplicativo en la Web el martes 31.

La ANSES ruega que los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento.

Después de concretada esta pre-inscripción en los días y fechas detallados, la ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a éstos toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias.

Finalmente, es muy importante que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre-inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.

Este beneficio está destinado a trabajadores y trabajadoras informales; trabajadores y trabajadoras de casas particulares; monotributistas sociales; y monotributistas de las categorías A y B.

Para percibir este Ingreso Familia de Emergencia es necesario ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; y tener entre 18 y 65 años de edad.

Además, el titular o su grupo familiar no deben tener ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; de una prestación de desempleo; de jubilaciones; o tampoco de pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También están exceptuados del IFE quienes perciben planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

La Biblioteca Popular Monte Chingolo recuerda que suspendió todas sus actividades hasta el próximo martes 31 de marzo de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales para evitar la proliferación del coronavirus Covid-19 y convoca a toda la comunidad a cumplir con el aislamiento y las medidas de higiene para reducir las posibilidades de contagio.

La institución mantendrá actualizada la información sobre su funcionamiento en www.bpmontechingolo.com.ar , y cualquier consulta puede realizarse a bibliotecapopularmontechingolo@gmail.com o a través de las redes sociales de la Biblioteca.

El ministerio de Salud informa en su página web que los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta; en algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización.

El coronavirus Covid-19 puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes como hipertensión arterial, diabetes, etc.

Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel; toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables; no llevarse las manos a la cara; ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo; desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia; y no automedicarse.

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud, siguiendo las recomendaciones locales, para saber cómo hacer correctamente la consulta; en la provincia de Buenos Aires se puede llamar al 148, en la ciudad de Buenos Aires al 107, y a nivel nacional al 0800-222-1002.

La Biblioteca Popular Monte Chingolo abre sus puertas a la comunidad desde noviembre de 2002 con una oferta cultural y educativa que busca ser una herramienta de transformación social.