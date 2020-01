La Defensoría del Pueblo de Avellaneda indica los pasos a seguir para ser inscriptos como electrodependientes

El Ministerio de Salud estableció el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), al que deben inscribirse todos los usuarios para acceder a tarifa cero, atención prioritaria en todo momento y ayuda con grupos electrógenos.

Los registros transitorios que mantiene Edesur conservarán su vigencia hasta el 25 de marzo de 2019, en cuanto a la aplicación a sus inscriptos de todos los beneficios dispuestos por la Ley.

Ley para electrodependientes

A partir del 26 de Mayo del 2017, entró en vigencia la nueva Ley 27.351 para Clientes Electrodependientes. El Ministerio de Salud de la Nación es quién otorgará esta condición de electrodependencia y para ello, te brindamos la información necesaria para realizar el trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse en el RECS?

Todo individuo que por problemas de salud requieran de la utilización de alguno de los dispositivos eléctricos contemplados en esta nueva Ley. Aquellos clientes que ya posean la condición de electrodependientes ya pueden ingresar al registro.

Equipos médicos contemplados

• Equipos relacionados al soporte de la ventilación invasiva y los de ventilación no invasiva.

• Diálisis peritoneal automatizada domiciliaria.

• Bomba de infusión continua, bomba de alimentación enteral o parental.

Beneficios previstos por la Ley

Gratuidad del servicio eléctrico. Se bonifica el costo fijo y variable. La mencionada bonificación tiene vigencia retroactiva al 26 de mayo de 2017, teniendo en cuenta la fecha de inicio del trámite, y se podrán recalcular las facturas desde ese momento en adelante.

En caso de que resultase un crédito a favor del cliente, una vez descontadas las posibles deudas pendientes, el mismo podrá cobrar el monto resultante en cualquier oficina comercial exhibiendo factura y DNI del titular del servicio.

Los efectos de las bonificaciones mencionadas no aplican para la deuda generada anteriormente a la publicación de la ley. Dado que sólo se bonificarán los conceptos tarifarios podrán facturarse otros cargos como la tasa de alumbrado público correspondiente al municipio local, artículos y/o accesorios de iluminación que el cliente pudiese haber adquirido en nuestra empresa, etc.

Los nuevos suministros encuadrados como electrodependientes, generados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, estarán eximidos de cargos asociados al derecho de conexión y del depósito en garantía.