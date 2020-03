La Fundación Di Pasquo de Avellaneda necesita ayuda urgente

Escribe el Diácono Permanente Roberto Alonio: “Así como la Iglesia nunca puede cerrar, porque es el cuerpo místico de Cristo que formamos todos los cristianos y por ello es hermoso poder tener la misa diaria por las redes, tampoco puede cerrar su acción caritativa.

“Nuestra Fundación tiene un hogar para hombres en situación de calle que se los atiende desde la merienda hasta el desayuno del día siguiente, con duchas y dormitorio. Desde el inicio de la cuarentena, se los atiende las 24 horas para que no salgan a la calle, pero nos estamos quedando sin comida; si esto sigue así tendremos que dejarlos salir y ya no podrán volver.

Si la cuarentena se alarga, como está previsto, se nos va a complicar, estamos haciendo todo lo posible por no dejar a los 28 hombres en la calle, porque ya no podrían estar ni siquiera a la noche. Necesitamos ayuda. Gracias.”

PARA COLABORAR:

HOGAR DE TRANSITO DE HOMBRES: 4201-7532

MONTES DE OCA 249 –AVELLANEDA – de 08.00 a 20.00

DP: ROBERTO ALONIO rjalonio@gmail.com ; 4201-7532

CBU cuenta corriente del Banco Galicia: 0070040 520000008336640

Parroquia Nuestra Señora de Luján (Sarandí) propone los siguientes medios y horarios para celebrar y enriquecer nuestra Fe:

-De martes a Domingo 10:30 hs. Adoración Eucarística y Santa Misa 11 hs, en Vivo por el Facebook parroquial: lujansarandi y en su canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgkRCPrlytNhHoG1J5nqYrw?view_as=subscriber

-Están a disposición de todos, las reflexiones cuaresmales y oraciones de liberación y sanación en dichas redes.

-Hay un Whatsapp disponible para que puedan dejar sus mensajes: 11-2343-8960.

-Y la atención acostumbrada, de 9 a 20, por el 4204-2394.

La Fundación Di Pasquo está ubicada en la calle Montes de Oca 249 y Ameghino en Avellaneda centro. T E 11- 60797728.

Esta obra lleva el nombre del primer Obispo de Avellaneda Mons. Di Pasquo, la fundó el recordado Padre Modesto, y en el 2006 el actual Obispo de Avellaneda-Lanús Mons. Oscar Frassia le dio continuidad a esta importante obra como Fundación Mons. Di Pasquo.