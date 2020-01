La nueva gestión económica ya muestra los primeros indicadores positivos El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) advierte que las nuevas políticas económicas desarrolladas por la gestión entrante presentan indicadores financieros positivos en su primer mes de implementación. Como plantea el informe de UNDAV: “el gobierno nacional se propone consolidar el orden en las cuentas públicas para mostrar una buena cara en los mercados financieros externos”. En base a los datos establecidos por la empresa de servicios financieros JP Morgan, el riesgo país disminuyó su puntuación en un 16,1 % con respecto al valor del día de la asunción del gobierno, donde el riesgo país se mantenía por encima de los 2200 puntos.

Esto se debe a las decisiones políticoeconómicas que establecieron una mejoría en los precios de los títulos públicos, luego de la aprobación de la Ley de Solidaridad Social, generando como resultado una creciente credibilidad de los capitales externos. En Base a datos del BCRA, el informe apunta que, en poco más de un mes se recuperaron u$s 1700 millones de reservas, por el equivalente a casi un 4% del total heredado del gobierno saliente.

Después de las PASO se inició una caída abrupta de las reservas brutas y el stock cayó en USD 22.700 millones en poco más de dos meses. Recién tras la victoria del nuevo oficialismo en las elecciones generales del 27 de octubre, y producto del supercepo, el stock de reserva dejó de caer. Con respecto a los valores de las empresas lideres argentinas, el informe de la UNDAV expone que, casi la totalidad de las acciones obtuvieron una alza de sus precios. Por último el informe de la UNDAV expone que, en lo que va de enero, el promedio de depósitos privados en dólares crecen por primera vez tras seis meses de considerables caídas.

Los depósitos en dólares se llegaron a desplomar un 45% desde las PASO. Se fueron del sistema financiero USD 14,5 mil millones en los 5 meses luego de las PASO. No obstante, el retiro de depósitos en las últimas semanas parece haberse detenido. Por lo menos, evitando el vertiginoso ritmo descendente que venía teniendo.

Y por sobre todo no se necesitó continuar con la política de la supertasa que había adoptado el BCRA desde el 2018 como forma de contener la corrida contra la moneda. Por el contrario, tras haber alcanzado el estratosférico nivel de tasa de interés de referencia del 86% en los primeros días de septiembre.