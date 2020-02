Las legisladoras y legisladores del Frente de Todos acompañaron el proyecto de Ley de adhesión al Protocolo ILE Nacional

Las legisladoras y legisladores porteños del bloque Frente de Todos (FdT), acompañaron este martes el proyecto de Ley de adhesión al Protocolo ILE Nacional vigente, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional CABA, en la víspera de un nuevo pañuelazo que se llevará a cabo mañana en todo el país.

“Es fundamental que esta Ciudad exija e implemente un protocolo actualizado de ILE, como bien lo hizo el actual Ministerio de Salud a nivel nacional. No es un detalle menor, es un derecho ya conquistado y nosotras no vamos a volver 100 años atrás. A las profesionales de la salud que, contra viento y marea salvan a nuestras compañeras, no hay que ponerles palos en la rueda sino, acompañarlas, darles recursos y garantizar derechos”, sostuvo la legisladora del FdT, Ofelia Fernández, durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el Salón Presidente Perón del Palacio legislativo.

Por su parte, Lucía Cámpora indicó: “Desde el FdT venimos trabajando y acompañamos la iniciativa de Laura Velasco -la legisladora que presentó la adhesión a la Resolución N°1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación-. Con más de 40 firmas este proyecto debe ser aprobado una vez que comience el período de sesiones ordinarias. Es una alegría, pero es también la contracara de la bronca que nos da saber que hay mujeres que piden acceder a la ILE y que muchas veces se les niega”.

Además la co-autora del proyecto, Laura Velasco opinó: “Es para mí un orgullo poder representar al bloque en esta acción de compromiso. Creemos que es un paso muy importante para garantizar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, a nuestra soberanía y que entendemos, que es como dice la campaña: Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro legal seguro y gratuito para no morir. Esto es parte del compromiso que asumimos, no sólo en la Legislatura porteña sino en las calles, acompañando el proyecto que también se va a presentar este año en el Congreso Nacional”.

Participaron de la conferencia los legisladores y legisladoras del FdT, Laura Velasco, Claudia Neira, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Matías Barroetaveña, Victoria Montenegro, Javier Andrade, Maru Bielli, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés, Leandro Santoro y Claudio Morresi; la abogada y fundadora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Nelly Minyersky; la psicóloga e investigadora, Andrea Berra; entre otras integrantes; y legisladores y legisladoras de los bloques parlamentarios, UCR-Evolución, Juntos por el Cambio, PTS, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Partido Socialista y GEN.