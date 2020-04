ENTREVISTA A NATALIA ZUAZO

“Las situaciones de excepción pueden generar limitaciones a las libertades individuales”

La periodista especializada en tecnopolítica dialogó con La Calle sobre la relación entre pandemia, información, tecnología y política: “va a haber una seducción en usar sistemas de video y biovigilancia en todos los países”, advirtió.

Por Juan Cruz Medina

Buenos Aires, día 16 de aislamiento total. Un tercio de los cuerpos del planeta están refugiados en sus casas.

Al día de hoy, se sabe que el virus, irónicamente, surgió en el país más poblado del mundo, China, donde viven 1.392.240.000 de personas, y está atacando con más fuerza a la mayor potencia militar mundial, EE.UU, y al país ícono de la religión Católica, Italia.

Internet se transformó en el único territorio seguro en este momento. Las personas con acceso a la red y manejo de las herramientas digitales intentan reproducir su vida con normalidad, sólo que de forma virtual y dentro de su hogar. Teletrabajo, compras online, video llamadas con amigxs y familiares, clases de gimnasia virtuales, lxs alumnxs de todos los niveles reciben contenidos de forma digital.

Verdulerías, almacenes, mercados y farmacias son las instituciones de la sociedad civil con mayor relevancia social, junto a hospitales y fuerzas de seguridad estatales.

Los aplausos al personal de salud son uno de los pocos momentos comunitarios no virtuales.

Mientras tanto, sectores periféricos, campesinos y en situación social de vulnerabilidad, que no sólo no acceden a Internet sino a servicios básicos, intentan sobrevivir como pueden ante la paralización de la actividad económica.

El Ejército llegó al Conurbano bonaerense con soldados y camiones para alimentar y, por qué no, contener a ese desbordante cuerpo social.

Es que, según las experiencias en China y otros países, el control de la pandemia depende del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. Cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial vigilan los movimientos de lxs ciudadanxs, en protección de un bien superior: la vida.

Si estas líneas hubiesen sido escritas hace un mes, serían sólo un relato de ciencia ficción. Pero no, esto está sucediendo y aún no sabemos cómo terminará.

La politóloga y periodista especializada en tecnopolítica Natalia Zuazo, en su provocador libro “Los dueños de Internet” (Debate, 2018), desmitifica la supuesta democratización que habría aportado Internet y las redes sociales a la comunicación social, y explica que “un puñado de corporaciones domina el mundo como antes lo hicieron las potencias coloniales”.

¿Qué consecuencias podría tener ese control y colonialismo en las personas y sistemas democráticos hoy, cuando la cuarentena total obliga a realizar todas las actividades, incluso informarse, sólo a través de Internet, dependiendo de esas corporaciones?

Para comenzar a descifrar en clave tecnopolítica el mundo y el país que se vienen post coronavirus, dialogamos con Zuazo.

Hoy, con la cuarentena total, prácticamente todo se realiza de forma virtual. ¿Estábamos preparadxs tecnológica y culturalmente lxs argentinxs para esta situación?

Tecnológicamente estamos bastante preparados. Internet no se va a cortar. No sólo dependemos de nuestras conexiones hogareñas, que no son tan buenas; las empresas todavía necesitan invertir bastante. Estamos mucho más preparados, obviamente, en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una penetración de Internet del 112 por ciento. Es decir que tenemos más conexiones por habitantes que habitantes.

Pero en otras provincias, Formosa por ejemplo, tenemos 30 por ciento de penetración, en Chaco 35, y después otras muy buenas: en Tierra del Fuego 96 por ciento, o en Río Negro 63 o en La Pampa 77. También hay que pensar eso: quiénes estamos más y menos conectados, y no pensar solamente en Buenos Aires.

También estamos preparados porque las mismas empresas (Facebook -que es Whatsapp, Instagram-, Netflix, Google, etcétera) tienen sus propios servidores, y que tengamos buenas conexiones depende de que esas empresas inviertan, y esas empresas invierten porque es un negocio que nosotros tengamos un buen servicio.

Después, en lo que no estamos tan preparados es en infraestructura para trabajar desde nuestras casas, pero tal vez esta situación sirva para que las empresas preparen más la infraestructura para estas circunstancias. Probablemente eso lo vamos a ver en un tiempo.

Culturalmente también nos tendremos que adaptar a esa situación. Ahora estamos viendo que los comercios, los mercados, no están preparados. Tal vez la preparación pueda servir para pensar más -en un futuro- en términos de cómo aprovechar la tecnología más a largo plazo por lo que siempre se debería haber aprovechado para el e-commerce: mantener clientes contentos, que los servidores no se caigan, generando una buena logística, que tratando de vender todo en un día y después tener a los clientes enojados.

La pandemia expuso las condiciones en las que los Estados habían deteriorado sus sistemas de salud y otros aspectos económico sociales. En cuanto a derechos como acceso a la información, derecho a la comunicación, ciudadanía digital ¿en qué situación nos encuentra la pandemia?

Nos encuentra en una situación de una gran concentración de medios, eso ya lo estábamos viendo hace décadas, pero también nos encuentra en un momento de concentración de plataformas. Plataformas que, por ejemplo, el domingo censuraron publicaciones de Bolsonaro, y esas son discusiones que se están dando. Porque, por ejemplo, Twitter es una plataforma privada pero también es un medio de comunicación que decide dar de baja esas publicaciones. Y, al mismo tiempo, cuando Trump publica todo lo que habitualmente publica, le hace una marca como contenido dudoso.

Entonces, son plataformas que ejercen una censura privada sobre los contenidos. También determinan remoción privada de contenidos. Facebook e Instagram hacen lo mismo. Obviamente nosotros cuando estamos dentro de esas plataformas damos “aceptar” a sus términos y condiciones, pero es una discusión importante en la que necesitamos información precisa y fuentes confiables.

Los ministerios de Salud, la Organización Mundial de la Salud tienen que informar, y obviamente recurrimos a esos medios, pero también estas plataformas o sitios de chequeo que son financiados por estas organizaciones de tecnología ejercen un cierto control sobre la información, y esa es una discusión interesante. Son casos que se dan en estos momentos en los cuales lo que necesitamos es una pluralidad de información y no menos información o baja de informaciones ante la duda.

En todo caso, en lo que yo estoy de acuerdo es en una co-regulación de contenidos, y que seamos distintas organizaciones, académicas, etcétera, las que pensemos qué contenidos son los que generan el problema, y no que un puñado de organizaciones que se cuentan con los dedos de la mano definan qué es verdad y qué es mentira, y eso es bastante más peligroso en medio de una situación de excepción como esta.

¿Qué ventajas y peligros podría conllevar para las personas y los sistemas democráticos esta crisis?

Nuevamente, como sucedió después del 11 de septiembre de 2001, estas situaciones de excepción o de grandes crisis pueden llegar a generar limitaciones a las libertades de las personas. En este caso, los sistemas de tecnología, de videovigilancia y de biovigilancia de los cuerpos van a ser importantes y han sido efectivos en muchos países en oriente para salir de la cuarentena y controlar la pandemia, y va a haber una seducción en usar estas herramientas en todos los países.

Entonces tenemos que estar atentos a cómo se usen estas herramientas que vamos a tener que usar, pero vamos a tener que poner mucha atención a que se usen de una manera equilibrada respetando los derechos humanos.

Con esto me refiero a que se usen, pero tengamos en cuenta que los datos de salud son datos personales sensibles y, por lo tanto, tenemos que respetar nuestra ley nacional de Datos Personales, las leyes de derechos humanos referentes a datos personales y tenemos que saber dónde van a estar guardados esos datos y quiénes se ocupan de esos datos. Ese va a ser el gran equilibrio que habrá que cuidar en el próximo tiempo. Y también habrá que gestionarlo colectivamente con el Estado, y que sea éste el que se ocupe de desarrollar estas tecnologías y no se tercerice todo a una empresa, porque es el Estado el que puede cuidar de las garantías individuales.

¿Si todo se hace virtual, qué lugar tienen en el mundo los excluidos digitales en esta situación?

Es interesante porque uno podría pensar que los excluidos digitales en realidad zafan de este control, pero, en realidad, no. Porque el excluido digital tiende a ser incluido por la fuerza, incluido en estos sistemas de control sin ni siquiera prestar su consentimiento. Tiende a estar en una base de datos sin ni siquiera saberlo; sin dar “aceptar”. Entonces, ahí la defensa común de los derechos se hace más importante.

En general, el excluido es mucho más transparente. Me refiero a la frase famosa de Julian Assange que dice que “los poderosos son muy oscuros en sus manejos y las personas comunes son muy transparentes”, y lo que hay que hacer es revertir esa relación: transparentar al poder y hacernos un poco más oscuros nosotros.

Por eso creo que la respuesta más esperanzadora es que esos derechos de los excluidos tienen que ser para todos, y que por eso tienen que tomarse desde el Estado y no dejarse en manos de los privados las decisiones de la tecnopolítica porque si no, van a ser cada vez más oscuras.