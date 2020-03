Cuando la Paria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla.

Jose de San Martín

Las y los peronistas de Avellaneda

a Tod🌞S

Comunicado Partido Juisticialista de Avellaneda:

Creemos oportunos los respaldos y apoyos oficiales de nuestros Partidos Provincial y Nacional a las tareas que están realizando contra esta Pandemia, que encabeza nuestro Presidente de la Nación, Compañero Alberto Fernández y su correlato en nuestra Provincia de Buenos Aires, el Gobernador Compañero Axel Kicillof. Y como corresponde a nivel local, nuestro Intendente Municipal Compañero Jorge Ferraresi.

Creemos que en esta etapa de emergencia y excepción es cuando demostramos y se hace carne todo lo que somos. Tal como marca la doctrina y todo lo aprendido.

Estamos Unidos, Solidarios y Organizados.

Pero no deja de ser importante reconocer que no fue ni es Magia. Ya que debemos distinguir por consecuencia y nobleza, la absolutamente clara y contundente decisión de nuestra Compañera Cristina Fernández de Kirchner, que con su conducta no solo pudo armarse un Frente Electoral para vencer electoralmente, sino como demuestra la contingencia, un Gobierno de TOD🌞S y para TOD🌞s. Teniendo como Peronistas la Solidaridad y la Patria es el Otro como fundamento.

Son momentos de Grandeza, dedicación y compromiso.

Apoyamos y estamos de pie junto a nuestras conducciones, Nacionales, Provinciales y Municipales.

Reiteramos a todas y todos, que sigamos exclusivamente las directivas oficiales, las cuales demuestran estar a la vanguardia de la batalla contra este enemigo silencioso.

Presente como siempre.

Peronismo de Avellaneda