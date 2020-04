QUEDAN 4 DÍAS para que postulen.

Mes por la Salud de las Mujeres de la #RSMLAC.

Este 28 de mayo, cumplimos 36 años de lucha y resistencia y este aniversario llega cargado de retos, de nuevas formas de pensar y repensar lo que hemos construido, después de varias campañas en las que cientos de organizaciones y colectivas fueron beneficiadas, en las que miles de mujeres y personas en general se vieron impactadas por el trabajo de tantas en 27 países de América Latina y el Caribe.

Hoy nos toma por sorpresa una pandemia, que nos ha planteado nuevas reflexiones, retos y apuestas; pero que a su vez, nos ha reafirmado, que la lucha por la vida digna y la salud integral, debe seguir siendo un llamado colectivo.

Esta crisis devela las profundas grietas que el modelo capitalista ha causado en los sistemas de salud a través de la privatización, el desmantelamiento de la infraestructura y el establecimiento de barreras de acceso al derecho fundamental de la salud, profundizado las desigualdades y violencias estructurales en especial sobre las mujeres y las poblaciones vulnerables de la región.

Este año nuestro llamado es justamente a generar acciones que dignifiquen la vida y salud de las mujeres, sabemos que son muchas las organizaciones y mujeres con saberes específicos que pueden ser compartidos transfronterizamente.

Esta convocatoria tendrá dos posibilidades de apoyo y estará habilitada desde el 22 de abril hasta el 3 de mayo.

Apoyo – PROCESOS VIRTUALES

¿Tienen algún curso, taller, espacio que pueda ser desarrollado en la virtualidad en no más de dos sesiones y que pueda aportar desde diversas perspectivas a la dignificación de la vida y la salud de las mujeres en la región?

¿Tienen alguna campaña pensada para develar los impactos que crisis sanitarias pueden acarrear en la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres?

¿Tienen algún programa radial o de Podcast, enfocado al cuestionamiento del sistema capitalista que deteriora la vida y salud de las mujeres?

¿Han pensado procesos externos para el cuidado de activistas y defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos, que podamos replicar virtualmente?

Estos recursos estarán enfocados a apoyar económica y técnicamente a procesos virtuales para mujeres, jóvenes, feministas, activistas, defensoras de derechos humanos; que se puedan realizar en conjunto con la RSMLAC a nivel regional.

Pueden ser talleres, conversatorios, foros, materiales – de difusión – programas de radio, podcast, campañas virtuales, a través de los cuáles se compartan saberes, técnicas, reflexiones, experiencias sobre la salud de las mujeres.

Apoyo – PROCESOS DE FORTALECIMIENTO INTERNO E INSTITUCIONAL

¿Han pensado procesos internos para el cuidado de las activistas y defensoras de derechos humanos de su organización?

¿Procesos de formación interna para el fortalecimiento del accionar y cuidado holístico de la organización?

Estos recursos están enfocados para el fortalecimiento institucional e interno, entendemos que en momentos de crisis, nuestro trabajo se ve afectado y sabemos que requerimos apoyos puntuales para esto.

Escogeremos 30 propuestas en total.

El día 6 de mayo estaremos enviando las cartas de aprobación a las propuestas seleccionadas.

Preguntas frecuentes:

¿Cuál es el monto? Estos varían según la propuesta y pueden plantearlos máximo hasta 600 USD.

¿Cuál es el periodo para la ejecución? La actividad o actividades propuestas deben realizarse en el marco del mes de mayo. Es decir hasta el 31 de mayo.

¿Se pueden presentar propuesta individuales? No, las propuestas deben ser presentadas en nombre de una organización o colectiva.

¿La organización o colectiva debe estar constituida legalmente? No.

¿La organización debe hacer parte de la membresía de la RSMLAC? No necesariamente, pero nos interesa fortalecer especialmente a las organizaciones y procesos de las colectivas que hacen parte de la RSMLAC.

¿Cuántas propuestas puede presentar una organización? Solo una y se deberá escoger la categoría que mejor se acople a las necesidades de la organización.