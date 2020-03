No se estaría cumpliendo el Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales

Informe de INAMU Al cumplirse un mes de la publicación en el Boletín Oficial de la reglametnación de la Ley 27.539 – Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales, que incluye a personas de identidad de género autopercibido, se informa el estado de situación hasta el momento. Cabe destacar que según la norma es obligación de las productoras de eventos musicales la presentación de la Declaración Jurada anterior a la realización del festival que acredite fehacientemente el cumplimiento del cupo del 30% establecido en la norma. Quienes no presenten dicha Declaración y no cumplan con el cupo serán pasibles de las sanciones fijadas en la Ley. Al día 11/3 las Declaraciones Juradas obligatorias previas al evento recibidas fueron 10 Eventos que obtuvieron el Sello de Reconocimiento de Cupo Cumplido: 7 – Fiesta del Bosque (Chubut) – Fiesta de la Confluencia (Neuquén) – Festival Buena Vibra (CABA) – Carnaval de los Tekis (Jujuy) – Música en el Anfi (Salta) – Rock en la Casa (San Luis) – Ecofest (Salta) Estarían cumpliendo con el cupo pero aún restan acreditar requisitos formales: 3 – 14° Desentierro del Carnaval capitalino de Salta (Salta) – Festival de Tango Tecnópolis 2020 (Buenos Aires) – Cosquín Rock (Córdoba)

Cantidad de eventos denunciados: 26 Se recibieron 26 denuncias (7 formalizadas a través del formulario correspondiente y 19 por otras vías). De las cuales, las siguientes 3 se encuentran en el área de legales dado que el evento sucedió y no presentaron la debida Declaración Jurada. – Día de la Mujer – Cumpleaños de la ciudad (Dean Funes, Córdoba)

– Fiesta de la cerveza platense (La Plata, Buenos Aires)

– CerritoRock (Cerrito, Entre Rios) El resto de las denuncias están en proceso de análisis donde algunos eventos se han suspendido o pospuestos (por la situación sanitaria de público conocimiento), otros están próximos a realizarse y otros pasarán al Área de Legales en breve. Todos los miércoles se informarán las novedades con respecto a la Ley de Cupo por esta vía y a través de nuestro sitio web.