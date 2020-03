SOLICITADA

Organizaciones peronistas repudian el saludo de Fernando Gray a la familia Mitre

Las organizaciones políticas y sociales abajo firmantes repudiamos el saludo del Dr. Fernando Gray a la familia Mitre tras el deceso del Sr. Bartolomé, involucrado en crímenes de lesa humanidad.

Recordemos que fueron responsables, junto a la familia Noble del grupo Clarín, del robo de papel prensa, posibilitando que la dictadura cívico militar clerical, tuviera el control absoluto de la palabra.

En la necrológica, la firma es como intendente de esteban Echeverría, pero el pueblo echeverriano no se ve representado en esta acción, lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y reclama desde hace cuatro años, la reapertura de la Sec. de Derechos Humanos en el distrito.

No olvidamos

No perdonamos

Exigimos justicia

Firman: Colectivo de Educacion La Cámpora de Esteban Echeverría; PM E. Echeverría; Flia. Torres H.I.J.O.S; Observatorio de D.H. E. Echeverría; Agrupación Violeta Norma Carrizo; Mesa de la Militancia Peronista 3a.