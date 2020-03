#VivaNosQueremos

#NiUnaMenos

La Justicia y la Policía de Paraná, culpables del femicidio de Fátima

El femicidio de Fátima Acevedo no tiene un único culpable y no basta con su condena. También lo son todas las instituciones del Estado a los que Fátima recurrió pidiendo ayuda y se la negaron: Policía, jueces y fiscales de Paraná que no la protegieron, y hasta algún empleado o empleada del juzgado que por desidia no se involucró.

El femicidio de Fátima Acevedo debe ser el disparador para decir BASTA, para que nunca más un juez cajonee una causa, para que nunca más un policía niegue realizar una denuncia y una inmediata búsqueda.

Debemos conocer el nombre del juez que no actuó, del policía que desatendió a la víctima. Ellos también deben ir presos.

¡Basta de Botones de Pánico, de perimetrales, de complicidad con los violentos!

¡EMERGENCIA DE GENERO YA, porque nos están matando y nadie hace nada!

marta portilla/diario La Calle