FEMICIDIO EN SALTA

Partido Obrero: Por el crimen de la maestra Rosa Sulca, piden la renuncia del ministro de seguridad Pulleiro

Gabriela Cerrano, dirigente del Partido Obrero, ante el crimen de la maestra Rosa Sulca, reclamó: “Este crimen se podría haber evitado.

¿Cómo puede ser que la policía no investigue sobre un pedido explícito de auxilio? La mujer llamó y dijo que la “estaban matando”, alcanzó a dar su dirección, fueron ¿y pretenden que alguien que dijo que la estaban atacando salga a abrir la puerta? Esto no es inoperancia, esto es el resultado de una política represiva que no les importa proteger a las personas cuando están siendo víctimas de un delito”.

“Desde el poder judicial pusieron los fiscales de turno y hasta atención presencial ¿por qué no consultaron con el fiscal sobre un pedido de auxilio de estas características? ¿Que más falta? ¿Acaso ahora nos tienen que matar delante de un policía para que nos den atención? Esto es total responsabilidad de Pulleiro por eso exigimos su inmediata renuncia”, agregó Cerrano.

“En los últimos años crecieron los delitos contra las mujeres y niños. El propio Pulleiro informó que la mayoría de los pedidos de intervención del 911 son de llamadas por violencia familiar. Y en el marco de la cuarentena crecieron aún más. Llamamos la atención de que el Estado, a través de sus distintos organismos publicitan el llamado al 911 o al 144 para los casos de violencia de género. Con el femicidio de Rosa Sulca, quedó demostrado que no les importa que nos estén matando, solo son rápidos para reprimir a los que supuestamente no respetan la cuarentena. Pulleiro, ex militar negacionista de la dictadura, ya mostró que es sólo un represor, por eso no actuaron para proteger la vida de Rosa. Debe dejar el cargo ya”, concluyó la dirigente obrera, Gabriela Cerrano.