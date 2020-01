Por qué Kicillof no puede pagar un bono emitido por Scioli en una provincia cuya deuda creció con Vidal

Informe de El Explicador de Chequeado.com: El martes último, a través de una conferencia de prensa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, comunicaron que el Gobierno provincial no podrá pagar la deuda que vence el 26 de enero próximo y que buscarán negociar con los acreedores una postergación hasta el 1 de mayo. Luego, comenzaron a circular por redes sociales varios artículos que señalan que “el bono que Kicillof no puede pagar fue emitido por Daniel Scioli en 2011”. Esto es verdadero, y también lo es que la deuda aumentó durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Pero, ¿qué es el Bono Buenos Aires 2021?

El Bono Buenos Aires 2021 (BP21) fue lanzado el 26 de enero de 2011, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y cuando Amado Boudou era ministro de Economía y Finanza Públicas. El gobernador de la Provincia en ese momento era Daniel Scioli (Frente para la Victoria), cuya gestión fue la que pidió autorización a Nación para emitir el bono en el mercado internacional y así conseguir fondos para su gestión.

Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el bono se emitió por un monto nominal de US$ 750 millones. Y la forma de amortización de este título está previsto en 3 cuotas anuales -las dos primeras del 33,33% y la última del 33,34%- con vencimientos el 26 de enero de 2019, el 26 de enero de 2020 y el 26 de enero de 2021, respectivamente.

La primera cuota que venció en enero de 2019 fue abonada por el gobierno anterior de María Eugenia Vidal (Cambiemos) según confirmó Damián Bonari, ex ministro de Economía bonaerense, a Chequeado.

La segunda cuota a pagar el 26 de enero de 2020 es la que Kicillof anunció que busca “reperfilar”, es decir, cambiar las condiciones en el pago de la deuda.

“La Provincia ha establecido y ha decidido que se realizará el pago del cupón de interés [N. de la R.: US$ 27 millones] en la fecha estipulada, pero se le propone a los bonistas diferir el pago de capital [N. de la R.: US$ 250 millones]”, señaló ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, en conferencia de prensa. Esto último es lo mismo que había anunciado el Gobierno provincial en una solicitada publicada en los diarios esa mañana.

Para lograr dicha postergación, según un comunicado de prensa de la Provincia, el Gobierno bonaerense “necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos antes del 22 de enero de 2020”.

Deuda: ¿para qué?

Mediante un hilo en su cuenta de Twitter, Kicillof manifestó que “la deuda de la provincia, como la dejaron, es insostenible” y le adjudicó la responsabilidad a las “pésimas decisiones del gobierno anterior”, es decir, al gobierno de María Eugenia Vidal.

La deuda de la Provincia aumentó su porcentaje respecto al tamaño de su economía entre 2015 y 2019, tanto si se compara el pasivo provincial incluyendo la deuda flotante (se trata de la diferencia del gasto comprometido a efectuar y el gasto efectivamente pagado, es decir, mide los pagos “pateados para adelante” por la administración) como si no se la considera. Al mismo tiempo, el porcentaje de la deuda en moneda extranjera pasó del 58% al 82 por ciento.

“Tomar deuda no es en sí mismo positivo o negativo, sino que es relativo al uso que se le dé al préstamo. Si se destina para cubrir los gastos corrientes [N. de R.: como, por ejemplo, pagar sueldos] es un problema, pero es diferente si sirve para inversiones a mediano o largo plazo, que puedan tener alguna tasa de retorno”, distinguió la economista Luciana Díaz Frers en este chequeo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, también creció la inversión pública provincial, como se explicó en esta nota. Los gastos de capital -que incluyen inversiones en obras públicas y transferencias a municipios para que realicen obras- pasaron de representar 3,7% del gasto total en 2015 al 7,6% en 2017. En 2018 y 2019 según las proyecciones habría bajado un poco y se ubicaría cerca del 6%.

En este sentido, mientras que durante la gestión de Scioli -entre fines de 2007 y 2015- se vivió un fuerte desendeudamiento y también cayó la inversión en obra pública, en los primeros años de la gestión de Vidal aumentó tanto la deuda (y el pago de servicios de la deuda) como la inversión pública en infraestructura.

¿Cuál es la situación actual de la deuda en la PBA?

La Provincia de Buenos Aires, según un análisis de la consultora Elypsis, es la jurisdicción más endeudada del país. En 2018, su deuda equivalía al 84% de sus ingresos anuales, cuando en el promedio de las provincias era del 52%. “La situación más compleja se presenta en el primer semestre de 2020: es el año con mayores vencimientos de títulos públicos, con pagos por US$ 2.705 millones de los cuales US$ 725 millones vencen en enero”, señala el informe de Elypsis.

Con respecto al BP21, el economista Jefe de la consultora Elypsis, Martín Kalos, explicó: “Este bono puntual es de hace 10 años, pero todo el tiempo vence deuda, incluyendo la que tomó Scioli y la que tomó Vidal. No se trata sólo de esta fecha de pago, sino del conjunto de la deuda”.

En este sentido, el informe de Elypsis señala que “teniendo en cuenta el ajustado cronograma de pagos al que se enfrentará la Provincia en los próximos meses, la dificultad para refinanciarse en el actual contexto y la magnitud del ajuste fiscal que se requiere para estabilizar la deuda, la Provincia no puede pagar la deuda y deberá renegociarla”. Y, además, agrega: “Pero en este caso la solución no puede ser un reperfilamiento como el que decidió unilateralmente el Estado nacional en agosto, dado que la gran mayoría de la deuda de la PBA es con acreedores privados bajo ley extranjera y por tanto requiere un acuerdo voluntario”.

Fuente: Informe de El Explicador de Chequeado.com