Presos liberados durante la pandemia: es engañoso el posteo que compara a la Argentina con otros países

A raíz de la polémica en torno a la salida de presos en medio de la pandemia de la COVID-19, en redes sociales circula un posteo que compara lo que han hecho diversos países con los presos en relación a nuestro país.

Las publicaciones, compartidas más de 15 mil veces (ver acá y acá) en Facebook, dicen: “EE.UU. MÁS DE 20.000 MUERTOS Y LOS PRESOS SIGUEN PRESOS. ITALIA MÁS DE 20 MIL MUERTOS Y LOS PRESOS SIGUEN PRESOS. ESPAÑA MÁS DE 20.000 MUERTOS Y LOS PRESOS SIGUEN PRESOS. CHINA MÁS DE 9.000 MUERTOS Y LOS PRESOS SIGUEN PRESOS. ARGENTINA 150 MUERTOS Y LOS JUECES LIBERAN PRESOS DE ALTA PELIGROSIDAD, SE ARMAN MOTINES, SE DEBATE EL TEMA. POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS. TENEMOS LO QUE NOS MERECEMOS” (sic).

Chequeado pudo constatar que este contenido es engañoso. Es verdadero que en nuestro país existen casos de jueces que liberaron presos acusados por delitos graves (ver acá), aunque no fue lo recomendado por la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo intérprete de la ley penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el posteo afirma que en Estados Unidos, España y Italia no se liberó a ningún preso y en todos estos países sí se liberaron presos (aunque no trascendieron casos de delitos graves) por la pandemia del nuevo coronavirus. Esta tendencia está en línea con lo que recomendaron organismos internacionales (ver acá y acá) especializados en la materia.

Qué ocurre en la Argentina

En el país hay 220 muertos por la COVID-19, según los últimos datos oficiales informados el viernes 1 de mayo por la mañana.

¿Qué ocurre con los presos? Como explicamos en esta nota, luego de la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuidar la salud de los reclusos frente al hacinamiento de las cárceles en el marco de la pandemia, diversos tribunales del país, principalmente de la Provincia de Buenos Aires, dispusieron la salida de presos con el objetivo de reducir la población carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales.

La Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos (como hurtos); personas que estén próximas a cumplir su pena; personas condenadas a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y personas en grupos de riesgo (con enfermedades respiratorias preexistentes, por ejemplo).

Sobre delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo” la aplicación de estas recomendaciones.

Sin embargo, en los últimos días trascendieron casos de algunos jueces que liberaron a personas acusadas por delitos de violación, abuso sexual y homicidio (ver acá y acá). Según señalaron las fuentes oficiales, en el Sistema Penitenciario Federal y Bonaerense se le concedió prisión domiciliaria a un total de 1.120 presos, aunque estas fuentes no aclaran por qué tipo de delitos se acusa a los liberados.

