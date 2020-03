Traumatólogos bonaerenses podrían dejar de prestar servicios a afiliados al IOMA debido a la crítica situación con el organismo

Desde hace años, los traumatólogos de la Provincia de Buenos Aires, solicitan al IOMA una actualización del nomenclador de prestaciones médicas (listado de prácticas médicas y quirúrgicas que reconocen las obras sociales), dado que se utiliza uno del año 1958.

Mediante un comunicado de la Asociación Argentina de ortopedia y Traumatología (AAOT), expresan que “Seguir trabajando con un nomenclador del siglo pasado, en el que figuran cirugías que hoy son inapropiadas y por lo tanto no se realizan y que no contiene cirugías actuales, conlleva un claro peligro para el paciente. También los obliga a enfrentar trámites de excepción o recursos de amparo para que las obras sociales les cubran los tratamientos modernos más eficaces, menos invasivos y con menos complicaciones”.

“Junto con las distintas Asociaciones Científicas y con el aval de la Asociación

Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), se creó un nuevo NOMENCLADOR

de PRÁCTICAS y CIRUGIAS, presentado a IOMA desde hace varios años. Esto llevó

meses de arduo trabajo, en que traumatólogos y médicos de otras especialidades,

trabajaron en forma ad honorem diariamente reuniéndose con autoridades del IOMA

en forma periódica. Finalmente, en abril del 2019, el acuerdo con IOMA por este

nomenclador fue firmado por el ex presidente del Instituto, pero por causas que

desconocemos, nunca entró en vigencia”.

“También, en forma sincrónica, vienen reclamando al IOMA por los paupérrimos

honorarios sin respuesta alguna. Esto ha provocado que colegas de toda la provincia

se vean obligados a dejar de realizar cirugías en el ámbito privado a pacientes

afiliados al IOMA”.

“Por otra parte, en los últimos 6 meses IOMA ha dejado de proveer gran cantidad de

prótesis para cirugías programadas pero también para urgencias, trasladando el alto

costo de estos implantes a los propios pacientes. Esto es una triste realidad y cientos

de pacientes reclaman todos los meses a la Obra Social, esperando con sufrimiento

la normalización de la entrega”.

“La nueva administración de IOMA NO ha demostrado interés alguno en intentar

solucionar esta grave situación”.

“Nuestra Asociación acompaña y apoya el pedido de nuestros socios y advierte que

en las próximas semanas, decenas de traumatólogos podrían dejar de prestar

servicios a afiliados al IOMA en toda la Provincia de Buenos Aires”.

“Los pacientes no pueden esperar más, los trabajadores de la salud no pueden esperar

más. La salud no puede seguir siendo postergada y engañada”.

“Sólo las autoridades del IOMA pueden solucionar esta grave situación. Esperamos

que estén a la altura de sus cargos”, finaliza el comunicado firmado por el Dr. Walter Martínez, Secretario Gremial de la entidad.