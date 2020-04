Vacunación antigripal para adultos mayores

Cómo solicitar la vacunación

“puerta a puerta”

La Municipalidad de Avellaneda comenzó un amplio operativo de vacunación antigripal, destinado a los adultos mayores 65 años. El mismo está regido por un extenso cronograma publicado en nuestras páginas con fecha 8 de Abril.

Sin embargo, en la población se ha generado muchas dudas con respecto a horarios, lugares y, especialmente, cómo acceder a la vacunación puerta a puerta.

La Calle se comunicó con la Secretaría de Salud de la municipalidad de Avellaneda para recabar información y así responder a los vecinos que nos consultan.

Teniendo en cuenta de que los mayores de 65 años integran el grupo denominado “población de riesgo”, la demanda fue la “vacunación puerta puerta”:

VACUNACIÓN PUERTA A PUERTA

Está destinado solamente a personas oxigeno dependientes, postrados, o con alguna patología grave. No accederán a este beneficio las personas que se desplacen en sillas de ruedas, bastones, etc. Los interesados deben dirigirse a la Unidad Sanitaria más cercana a su domicilio y solicitar la vacunación a domicilio.

CENTROS DE SALUD DE SARANDÍ

Otra de las inquietudes de los vecinos, es conocer los lugares de vacunación en Sarandí, ya que en el cronograma municipal no figura esta localidad.

Direcciones y teléfonos de los Centros de Salud de Sarandí



Unidad Sanitaria 7: Saladillo 445. Tel: 4207-6787

Unidad Sanitaria Ramón Carrillo: Cucha Cucha y Génova. Tel.: 4444205-3380

Unidad Sanitaria Ambiental: Av. Agustín Debenedetti 2354. Tel.: 4203-3080

Unidad Sanitaria 11: Deheza 1053. Tel.: 4206-1515

Unidad Sanitaria 8: Pasaje Blandengues 2723. Tel.: 4203-7635



La Secretaría de Salud comunal informó que las vacunas antigripales están destinadas a los mayores de 65 años que no tengan ninguna cobertura médica. Los afiliados a PAMI, deben concurrir a las farmacias adheridas. No obstante -aclararon- no se le va a negar a nadie la aplicación de la vacuna-.

Con respecto a las embarazadas o personas menores de 65 años, se les aplicará la vacuna solamente con derivación médica.

También aconsejan a los vecinos que tengan paciencia si en alguna Unidad Sanitaria momentáneamente no tienen vacunas y deben esperar a que se les provea otra partida, porque la demanda es muy alta y las vacunas se agotan.